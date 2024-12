Zonawrestling.net - Speed 27.12.2024 Riprenditi Vega

Semifinale che è stata rimandata ad oggi e non mercoledì, ora sappiamo il motivo: Zelina è ai box a causa di un non precisato infortunio. Il suo posto quindi è stato preso da B-Fab• Natalya grazie a un Roll Up batte B-Fab in 2:39 minutimercoledì prossimo ci sarà la finale di questo estenuante torneo, la vincitrice tra Natalya e Michin potrà sfidare Candice per il titoloin palio. Spero con tutto me stesso che la matrigna di Austin Theory mantenga