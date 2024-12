Tpi.it - Spazio: una sonda della NASA è “sopravvissuta” al passaggio più ravvicinato di sempre al Sole

La, Parker Solar Probe, è “” alpiùdial. Lanciata in orbita nel 2018 e passata da allora per ben 21 volte davanti alla nostra Stella, a cui si è avvicinatadi più, il 24 dicembre scorso ha raggiunto il punto di distanza minima dala “soli” 6,1 milioni di chilometri dalla sua superficie, riuscendo a ristabilire oggi i contatti con la Terra.Il segnale che laera “” al viaggio è arrivato infatti intorno alla mezzanottecosta orientale degli Stati Uniti, circa le 6:00 del mattino in Italia, dopo diversi giorni di sospensione delle comunicazioni. Secondo gli scienziatiche hanno captato il segnale, Parker Solar Probe si trova ora “al sicuro” e funziona normalmente dopo aver sopportato temperature comprese tra 980 e 1.