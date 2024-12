Notizie.com - Sogni spesso ad occhi aperti? E se fosse una malattia?

Sognare apotrebbe essere il sintomo di qualcosa di più grave: scopriamo assieme cos’è il Maladaptive Daydreaming.Sognare aè un’esperienza comune a molti, un momento in cui ci si perde nei meandri della propria immaginazione, immaginando scenari futuri o rivivendo momenti passati con un tocco di fantasia.Il sogno ade il Maladaptive Daydreaming: ecco cos’è – notizie.comQuesta capacità di evadere mentalmente dalla realtà offre piacere e stimola la creatività, tuttavia, quando diventa compulsiva, può trasformarsi in una condizione nota come Maladaptive Daydreaming (MD).Il Maladaptive Daydreaming: una condizione da comprendereIl Maladaptive Daydreaming è stato descritto per la prima volta da Eli Somer nel 2002, identificandolo come un’attività di fantasia intensa e compulsiva che occupa un tempo eccessivo, interferendo con il funzionamento quotidiano.