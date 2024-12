Sport.periodicodaily.com - Sassuolo vs Cosenza: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani vogliono difendere il primato in classifica, mentre i silani devono lasciare i bassifondi della classifica.vssi giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRECon la sconfitta di Pisa gli emiliani sono caduti dopo sette vittorie consecutive, ma sono comunque ancora in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sulla seconda. Il ko non dovrebbe aver lasciato scorie nella squadra di Grosso che rimane sempre la favorita per la vittoria finale del campionato.I silani, sebbene penalizzati di quattro punti dall’inizio della stagione, condividono l’ultimo posto in classifica con il Sudtirol, anche se la zona play-out dista soltanto tre punti.