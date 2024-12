Pronosticipremium.com - Roma, rebus Dybala: il Galatasaray resta in orbita

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per lasi avvicina il tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 5-0 contro il Parma, i giallorossi hanno vissuto un Natale in serenità e dovranno ora pensare a chiudere al meglio il 2024, anno tra luci ed ombre. L’obiettivo è chiaro: ritrovare la definitiva continuità che tanto è mancata, nell’arco di questa prima fase di stagione. I capitolini stanno continuando a preparare con cura il prossimo match con il Milan, in programma domenica 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Al tempo stesso, però, la dirigenza vorrebbe strutturare nei minimi dettagli la prossima sessione invernale di calciomercato.Già, perché gennaio risulterà un mese cruciale, sia sul fronte acquisti che su quello legato alle cessioni. I Friedkin desidererebbero regalare a Claudio Ranieri forze fresche, calciatori in grado di dare nuova linfa vitale al club.