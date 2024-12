Sport.quotidiano.net - Rocchi: "Smettiamo di fischiare i 'rigorini'. Var a chiamata? Aperti a novità"

Milano, 27 dicembre 2024 – "I cosiddetti ''? È chiaro che sono quei rigori che stiamo cercando di combattere: abbiamo avuto una giornata in effetti brutta, la settima in cui ne abbiamo dati nove e qualcuno veramente inappropriato. Però, specialmente nelle ultime giornate, siamo tornati aquelli giusti. L'importante è assegnare un rigore quando c'è qualcosa di importante, perché può decidere il risultato". Questa l'analisi di Gianluca, intervistato dal GR Sport per 'Zona Cesarini' su Radio 1. Il designatore degli arbitri ha analizzato l'andamento dei fischietti in questa prima parte di stagione del massimo campionato, concentrandosi in particolar modo sull'assegnazione dei rigori. Alcuni episodi contestati Durante l'intervento sono stati citati un paio di casi. "Dico sempre ai miei arbitri che quando la pancia vi dice rigore, nel 98% di casi è rigore – ha sottolineato–.