Ritorno di fiamma per Sinner | la foto è una prova schiacciante

Un amore chenon ha mai dimenticato: è successo, lanon s’era spenta.Il calcio-tennis, la spiaggia, le sessioni in campo, le risate con gli altri membri del team. È durata due settimane la trasferta di Jannika Dubai, dove ha svolto la pre-season e dove, così sembrerebbe, se l’è anche spassata un po’ in compagnia dei vari elementi che compongono la sua imbattibile squadra. Col Natale alle porte, però, una capatina a casa era quanto meno doverosa.diper: laè una(Ansa) – Ilveggente.itE così, da grande tradizionalista quale è sempre stato, il numero 1 del mondo è volato verso le sue montagne per trascorrere le festività in compagnia dei parenti e degli amici di sempre. Ha raggiunto il nord Italia a bordo di un elicottero: è atterrato a La Villa, in provincia di Bolzano, più precisamente in Alta Badia.