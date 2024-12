Anteprima24.it - Politano ha la febbre: Neres e Kvaratskhelia insieme dall’inizio contro il Venezia

Tempo di lettura: 2 minutiPotrebbe essere l’influenza a decidere i dubbi del tecnico del Napoli Conte in vista del match di domenica al Maradonail. La, non alta, ha infatti preso di mira Matteoche oggi non si è presentato a Castel Volturno per allenarsi con la squadra azzurra. Da domani verrà valutata l’influenza e lo stato fisico dell’esterno che però probabilmente non sarà in campo nell’ultima partita del 2024, lasciando a questo punto il suo posto a, l’uomo nuovo del Napoli che ha ripreso il ritmo giusto per rimanere nella corsa scudetto, a due punti dalla capolista Atalanta e con uno di vantaggio sull’Inter, terza ma con la partita con la Fiorentina da recuperare. Dopo l’infortunio diha infatti giocato da titolarel’Udinese e il Genoa, fornendo assist decisivi in entrambi i match vinti dagli azzurri e anche costruendo con i dribbling una delle reti rifilate all’Udinese, complice la decisiva deviazione di Giannetti.