Perché dovresti fare più allenamenti a intensità moderata

È bello spingere il corpo fino allo sfinimento durante gli. Uscire dalla palestra o da un corso di fitness madidi di sudore è una manifestazione profondamente soddisfacente delle endorfine che ronzano nel cervello. Non c'è dubbio che uno sforzo totale faccia bene alla salute. Se passate tutto il tempo a dare il 110% ai vostri, però, vi perderete i benefici che potrebbero darvidipiù.Cosa si intende pera ""?Elizabeth Bailey, docente di scienze dell'esercizio presso la Elon University, afferma che in generale l'esercizio divenga definito come compreso tra il 64 e il 76% della frequenza cardiaca massima.