Biccy.it - Oroscopo 2025 di Paolo Fox segno per segno: tutte le previsioni

Leggi su Biccy.it

Il 2024 è agli sgoccioli e quindi è tempo di pensare all’diFox! Dopo ledettagliate per il mese di gennaio, il più famoso degli astrologhi italiani ha rivelato quello che gli astri dicono per l’anno che verrà su amore, fortuna, lavoro e amicizie. In attesa degli iconici grafici stellari (che presto verranno rivelati durante il programma I Fatti Vostri) ecco l’diFox per tutti i segni.A voi com’è andata questa volta?diFox, leper tutti i segni.Ariete e Toro.ArieteIn amore ci sarà da discutere perché penserai di avere sempre ragione tu: qualche mese sarà più pesante dell’altro, ma alla fine riuscirai a ottenere quello che desideri e la prima parte dell’anno sarà migliore della seconda. Gennaio è il mese che promette di più e le stelle favoriscono nuovi sentimenti.