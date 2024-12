Lettera43.it - Monte dei Paschi, nominati cinque nuovi componenti del cda

Il cda della bancadeidi Siena ha nominato idel board, dopo le dimissioni di altrettanti consiglieri dalla lista del ministero dell’Economia. I membrisono Alessandro Caltagirone, figlio di Francesco Gaetano, Elena De Simone (che ha incarichi nel gruppo Caltagirone), Marcella Panucci, Francesca Renzulli e Barbara Tadolini. Quest’ultima è presidente del collegio sindacale dell’Enel e già sindaco effettivo di Luxottica Group. Panucci, Renzulli e Tadolini sono stati indicati come consiglieri indipendenti. Iconsiglieri rimarranno in carica fino alla prossima assemblea dei soci.La nota di Mps: «Nomine consoci»Mps in una nota ha precisato: «La nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni rassegnate daconsiglieri indipendenti, indicati nella lista del ministero dell’Economia e delle finanze presentata il 27 marzo 2023».