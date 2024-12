Bergamonews.it - Manutenzione straordinaria degli alberi, al via i lavori in via Correnti

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. È in corso e proseguirà fino alla fine di febbraio 2025 ladelle alberature in 39 aree della città. L’intervento prevede la potatura mirata di 792, eseguita da operatori altamente qualificati, tra cui potatori specializzati ETW (European Tree Worker) e arboricoltori certificati, esperti nell’applicazione di tecniche avanzate di arboricoltura.L’obiettivo principale è rispettare la fisiologia, garantendone salute e stabilità per il futuro. Gli interventi riguarderanno la rimozione del secco per garantire la sicurezza di cittadini e infrastrutture, il miglioramento della strutturae la prevenzione di potenziali situazioni di rischio.Queste attività, realizzate con cura e professionalità, testimoniano l’impegno dell’Amministrazione verso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio arboreo urbano.