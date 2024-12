Biccy.it - Luì dei Me Contro Te è gay? Arriva la sua risposta

Leggi su Biccy.it

Un paio di settimane fa Luì e Sofì del duo MeTe ne ha cantate di santa ragione a Erick e Dominick del duo Dinsieme accusandoli neanche troppo velatamente di essere delle loro brutte copie. Il dissing fra i quattro ragazzi è andato avanti un po’ di giorni fra video, frecciatine e canzoni.A commentare la catfight è stato anche Alessandro Rosica che via social ha scritto: “Una coppia è fake e un uomo della finta coppia è100%. Continuano solo per marciarci sopra Ora tocca a voi capire quale “. Una notizia che personalmente non ho ripreso, ma che è stata commentata tramite video proprio da Luì dei MeTe. Visualizza su Threads Luì dei MeTe èla sua“Se prima era una domanda e appunto scrivevano ‘ma Luì è?’ ora è proprio assodato. Perché dovrei nascondere che sono, se fossi? Ma non lo sono!” – le parole di Luì riprese da Webboh – “Nella storia del dissing c’è stata addirittura una persona che ha scritto un articolo in cui ha scritto che una delle due coppie è, cioè una tra noi e la coppia che ci copia.