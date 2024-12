Lettera43.it - La giornalista Cecilia Sala è stata arrestata in Iran il 19 dicembre

Laitalianaarrea Teheran, in, il 19. L’ambasciata e il consolato d’Italia a Teheran stanno seguendo il caso con la massima attenzione sin dal suo inizio, e la Farnesina sta lavorando con le autoritàiane per chiarire la situazione legale della cronista. L’ambasciatrice d’Italia Paola Amadei ha effettuato una visita consolare per controllare lo stato di detenzione di, cosa di cui la famiglia èinformata. In precedenza, laaveva avuto la possibilità di effettuare due telefonate con i parenti. Il ministero degli Esteri ha invitato la stampa alla massima discrezione per agevolare una veloce e positiva risoluzione della vicenda.La nota di Chora Media: «Doveva rientrare a Roma ma il suo telefono è diventato muto»Stando alle informazioni condivise da Chora Media, la podcast company italiana con cuicollabora, riportate dal Corriere, la reporter si trova in carcere in una cella di isolamento.