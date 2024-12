Calciomercato.it - Juventus, dalle parole di Mendes su Silva all’opzione Araujo: le ultime sulla difesa | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Lae Giuntoli a caccia di un difensore centrale per il calciomercato di gennaioÈ noto a tutti, addetti ai lavori e tifosi: laha una priorità per l’ormai imminente sessione invernale del mercato, ovvero quella di ovviare all’assenza forzata di Gleison Bremer con l’acquisto di un centrale di livello. Antonio(LaPresse) – Calciomercato.itI nomi che circolano sono sempre quelli: scartata da subito la pista Skriniar, in uscita dal Psg, le attenzione di Cristiano Giuntoli e del suo gruppo di lavoro si sono concentrate su David Hancko. Il calciatore del Feyenoord è ritenuto pronto per tornare in Serie A, dove ha già militato con la maglia della Fiorentina, ma si lavora anche in ottica giugno, nel caso diventasse troppo complicato portarlo a Torino subito, per abbassare le pretese degli olandesi.