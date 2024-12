Ilfattoquotidiano.it - In Ucraina il partito della guerra, come il primo giorno, è ancora quello di Putin

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La speranza che il nuovo anno possa essere l’annopace ritrovata a Gazainè molto diffusa e trasversale ed è un desiderio tanto comprensibile quanto condivisibile, anche per chi,la sottoscritta, ha sempre presente la differenza tra l’aggredito e l’aggressore e solo per questo si è trovata in varie circostanze ad essere inclusa tra i “bellicisti da salotto” o “i serviNato”.Per quanto riguarda l’non si può ignorare la premessa. Ovvero che stiamo parlando di uno Stato che non aveva mire espansionistiche, che aveva rinunciato alle armi nucleari e che si è trovato invaso e parzialmente annesso con referendum farsa da una potenza nucleare che usa oltre ogni limite tale minaccia nei confronti dell’Occidente, accusandolo di voler fareche in realtà la Russia sta facendo dal febbraio 2022 (e prima).