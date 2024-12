Quotidiano.net - Il 2024 della politica: governo solido, mercati e Ue

??????Chiedete in giro: ristoranti, negozi grandi e piccoli (questi ultimi rifioriti, nell’era di Amazon), Federalberghi, Confcommercio: è stato il Natale migliore degli ultimi anni. I poveri sono ancora troppi, ma c’è stata una maggiore capacità e voglia di spesa da parte delle famiglie, nonostante i sondaggi dicano che una parte significativa delle tredicesime sia andata al risparmio. Arrivo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assieme al Ministro per gli affari europei Raffaele Fitto Bari 29 11la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il PresidenteRegione Puglia, Michele Emiliano, hanno sottoscritto il documento, formalizzando un impegno che porterà alla regione risorse significative per un totale di 4,6 miliardi di euro. Bari 29 novembre. ANSA/DONATO FASANO Questi dati sono confortanti perché l’inflazione, ormai in caduta, ha fatto danni pesanti: unita alla speculazione che storicamente l’accompagna, ha aumentato i prezzi più di quanto non lo siano stati stipendi e pensioni.