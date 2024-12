Isaechia.it - Guillermo Mariotto minimizza il suo comportamento a Ballando, poi accusa Striscia la Notizia che però pubblica una lettera e lo sbugiarda

L’ultima edizione dicon le stelle si è conclusa ormai una settimana fa, ma le polemiche attorno a, grande assente della finale, non si sono ancora placate., infatti, nell’ultimo periodo è stato al centro del gossip e delle polemiche per via del suo rocambolesco abbandono durante la diretta, poi giustificato con alcuni problemi personali. Proprio per questo, Milly Carlucci ha deciso di concedere un’altra possibilità ae di permettergli di tornare ad occupare il suo posto in giuria, dopo aver fatto le sue scuse al programma e soprattutto al pubblico.Di recente,è tornato a parlare del suo abbandono, durante un’intervista al settimanale Diva e Donna,ndo l’accaduto:Sono giudice dicon le Stelle dal 2005, in tutti questi anni mi sono perso cinque balletti ed è scoppiato un pandemonio.