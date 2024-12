Quotidiano.net - Glimmer, un salto verso la gioia

C’è chi ammirando il tramonto prova una sensazione di pace e relax; chi guardando la foto di una persona importante nella sua vita si è sentito al sicuro e protetto; e chi avvertendo un odore è tornato con la mente a dei ricordi felici ed è stato subito meglio. Chiunque abbia vissuto momenti come questi ha sperimentato un, un termine utilizzato in psicologia diventato virale su social. Assieme ai trigger, di cui è l’esatto contrario, è infatti uno dei due concetti che emergono più spesso quando si intraprende un viaggio alla ricerca di una maggiore consapevolezza di sé e del benessere emotivo. Il suo nome, che significa barlume, si deve a Deb Dana, assistente sociale e clinica specializzata in traumi complessi, che nel 2018 nel suo libro “The Polyvagal Theory in Therapy“ (“La teoria polivagale in terapia”), lo utilizzò per definire i piccoli momenti di, appagamento e serenità che portano a instaurare una connessione positiva con se stessi o con gli altri.