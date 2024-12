Ilfattoquotidiano.it - Fa sesso con il compagno sul tavolo della hall di un hotel: il cristallo si rompe in mille pezzi e lei si dà alla fuga inseguita da un facchino. Arrestata

Avrebbe iniziato a farecon il suonelladi un, davanti a tutti, su undi vetro che, non riuscendo a reggere il peso dei due amanti, si è frantumato in. E quindi sarebbe scappata, semi-nuda, per strada, mentre ilstruttura alberghiera la inseguiva disperato. Almeno fino all’incontro con un agente di polizia armato, che la donna avrebbe aggredito quando quest’ultimo ha provato ad arrestarla. Sarebbe questa la storia di Jude Hill, 48 anni, una cittadina inglese attualmente detenuta di Thailandia con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico e aggressione a pubblico ufficiale.La 48enne, giunta in Asia dGran Bretagna qualche mese fa, si sarebbe trovata nelladi undi Pattaya, in Thailandia, quando, alle 3 di notte del giorno di Natale, avrebbe iniziato a farecon il suo