Concerti in Italia 2025 | Un Anno Straordinario di Musica Live

Ilsarà unimperdibile per gli amanti delladal vivo in. Dai grandi nomi internazionali come Linkin Park, Billie Eilish e Justin Timberlake, fino agli artistini più amati come Marracash, Vasco Rossi e Jovanotti, il calendario deisi preannuncia ricco di eventi indimenticabili.inGennaio : Una Partenza ElettrizzanteClaudio Baglioni: Parte il 3 gennaio da Trieste con il suo “Piano di Volo soloTris”.Max Pezzali: In scena lo stesso giorno al Forum di Assago con “Max Forever”.Lazza: Inizia il tour il 6 gennaio a Mantova, con la data zero del suo tour.Febbraio: Il Ritorno del Rock e del MetalMarilyn Manson: L’11 febbraio all’Alcatraz di Milano, sold out da mesi.Xiu Xiu: Il 12 febbraio alla Santeria Toscana di Milano.