Chiesa della Trinità: "Spazio Arena" lancia progetto di restauro

Tempo di lettura: 2 minutiUn punto di riferimento e d’incontro dedicato alla cultura, in primis alla musica. E’ questo l’obiettivo di, incubatore culturale in grado di attrarre risorse umane per sviluppare progetti culturali e di formazione specifici.Ilnasce da un’idea di TIZIANOche da anni opera nel campomusica, puntando ad un contributo di idee ed interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’immobile acquistato, retrostante laSS.data in concessione d’uso dalla Diocesi di Avellino. E sarà il Vescovo del capoluogo, Monsignor Arturo Aiello a benedire sabato pomeriggio la neo struttura. La, edificata nel XVII secolo, ospitava l’OratorioCittà ed era anche sede di una Confraternita dettaSantissima