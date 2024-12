Ilgiorno.it - “Chiara era sensibile, intelligente e bella”: quando papà Alessandro Giacoletto ricordava la figlia, abusata a 5 anni e morta suicida

Milano, 27 dicembre 2024 –, 64, medico di famiglia, e Cristina Masera, 59, farmacista, di Orbassano (Torino) si sono tolti la vita nei giorni scorsi dopo aver invano cercato di superare il suicidio della, la sera del 4 febbraio 2022. La giovane, 28, si era impiccata affermando di non riuscire più a sostenere il peso delle violenze patite da un parenteera piccola. Vi riproponiamo l’intervista cheaveva rilasciato nel marzo 2023 a Milano in occasione del lancio della petizione europea per chiedere maggiori tutele per i minori nell’Ue.I dati, illustrati a Milano dalla rappresentante del Consiglio d’Europa Luisella Pavan-Woolfe, sono impressionanti: un bambino su cinque è vittima di abusi sessuali, nel 65% dei casi commessi da persone a lui conosciute.