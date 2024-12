Ilfattoquotidiano.it - Cassazione accoglie con rinvio il ricorso di Giovanni Riina, figlio di Totò, per la revoca del 41bis: è la prima volta

Laha accolto conildeldi, arrestato nel ’96 e al carcere duro dal 2002, contro la proroga da parte del ministero della Giustizia del 41 bis nel novembre 2023. È lache la Suprema Corteil suo: negli anni di detenzione il regime carcerario è stato sempre rinnovato e confermato ogni biennio, nonostante la sua posizione di vertice all’interno di Cosa nostra non sia mai stata accertata. Adesso i giudici, secondo quanto scrive Palermo Today hanno ritenuto “meramente apparente” la motivazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che lo scorso giugno aveva valutato corretto il provvedimento.è in carcere da 28 anni per mafia e per omicidio.Per il Tribunale di Sorveglianza,merita il regime del, che viene riservato ai mafiosi più pericolosi.