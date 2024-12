Formiche.net - Blockchain, non solo criptovalute ma anche bond digitali sicuri e convenienti

Leggi su Formiche.net

Finanza e innovazione vanno di pari passo, oggi più che mai. E succedein Italia, dove si consolidano i progressi nel campo FinTech, esplorando nuove vie per mettere a servizio del Paese la tecnologia. Un ruolo importante per l’introduzione delle nuove tecnologiesui mercati obbligazionari è svolto da Cassa Depositi e Prestiti: forte della sua storia, iniziata quasi 175 anni fa, e del suo impegno a sostegno dello sviluppo economico e sociale, Cdp è infatti in prima linea nelle sperimentazioni che si stanno conducendo in materia a livello europeo.Un’operazione pioneristica che si basa sulla tecnologiaL’Istituto di via Goito ha guidato i lavori per lanciare il primo Digitaldel Paese su tecnologia, un passaggio che determina l’ingresso ufficiale dell’Italia nel mondo delle obbligazioni