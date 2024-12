Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 28 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025: sarà una settimana di repliche

Cosa ci attende nelladal 28al 3nella soap americana? Dopo i colpi di scena che hanno caratterizzato le puntate prima di Natale i fans sono con il fiato sospeso: come si evolverà la situazione tra Hope e Thomas?, la storyline tra Hope e Thomas tiene con il fiato sospesoSono stati episodi ricchi di adrenalina quelli che ci hanno tenuto compagnia nei giorni prima di Natale. Mentre il matrimonio tra Hope Logan e Liam Spencer sembrava essere ormai naufragato per sempre, Brooke ha sorpreso la figlia con Thomas in atteggiamenti intimi. Si tratta senza dubbio di una storyline destinata a tenere i fans con il fiato sospeso, che però nelladal 28al 3non farà nessun passo in avanti.Purtroppo Mediaset ha deciso di proseguire con la messa in onda delledella soap americana che – dopo averci accompagnato nelladi Natale – ci terranno compagnia anche in quella a cavallo tra ile il