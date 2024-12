Thesocialpost.it - Alpinisti dispersi, elicotteri in volo con il sonar: “Il bel tempo ci fa sperare”

Leggi su Thesocialpost.it

Oggi 27 dicembre è il giorno degli, un momento di speranza per ritrovare Luca Perazzini e Cristian Gualdi, che verranno cercati dall’alto mentre i mezzi del 118 decollano dall’Aquila per sorvolare il Vallone dell’Inferno.Leggi anche: “Imbarazzante”. Harry e Meghan esclusi dal Natale, esplode il caso: perché Carlo ha deciso cosìIl cielo è sereno e il sole splende anche sulle vette di Campo Imperatore, condizioni che potrebbero finalmente consentire ciò che nei giorni scorsi era risultato impossibile: localizzare i duenella zona in cui, sei giorni fa, hanno lanciato un Sos dopo essere caduti nel profondo di un canalone, mentre scendevano dalla Direttissima del Corno Grande, accecati dalla violenta tempesta di neve che ha colpito queste montagne.“Il nuovo sorcon elicottero e antenna Recco è previsto per le 11.