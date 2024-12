A Lanuvio il 3 Festival delle tradizioni e delle eccellenze | aperte le iscrizioni al corso gratuito di avvicinamento al vino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 dicembre 2024 – Da oggi, fino a martedì prossimo, sarà possibile iscriversi aldialche si svolgerà dal 2 al 4 gennaio all’interno del Centro anziani di, in Piazza della Maddalena. L’iniziativa, promossa dal Comune dicon il contributo della Regione Lazio e dell’Arsial, si avvale dell’organizzazione dell’AIS Lazio e Castelli Romani. “Nelle tre lezioni in programma- sottolineano il vicesindaco Valeria Viglietti e il delegato AIS Fabrizio Gulini-che comprendono una parte teorica e una dedicata alla degustazione di vini, si descriveranno le basi per realizzare undi qualità”.Di seguito il programma completo del IIIe le info per partecipare:GIOVEDI 2 GENNAIODalle ore 17:30 alle ore 19:30dialc/o centro anziani, Piazza della MaddalenaVENERDI’ 3 GENNAIODalle ore 17:30 alle ore 19:30dialc/o centro anziani, Piazza della MaddalenaSABATO 4 GENNAIODalle ore 15:00 alle ore 17:00dialc/o centro anziani, Piazza della MaddalenaDalle ore 16:00 alle ore 17:30 laboratorio per bambini “Prepariamo insieme la Maza” c/o locale anfiteatro Piazza Centuripe n.