Nerdpool.it - Star Wars: Episodio IV – Una Nuova Speranza: festeggia a mezzanotte con la distruzione della Morte Nera!

Il Capodanno è il momento ideale per celebrare il nuovo anno con un tocco di magia cinematografica. Per i fansaga di, quale modo migliore di accogliere il nuovo anno se non con uno dei momenti più iconici diIV – Una? Stiamo parlandoscena in cui Luke Skywalker distrugge lacon il celebre “colpo perfetto”, un’azione che segna un punto di svolta cruciale nella lotta tra la Ribellione e l’Impero.Per rendere questa scena ancora più memorabile, ti consigliamo di sincronizzarla con lo scoccare. Come fare? È semplice: avvia il film alle 22:02:43, e quando il momento cruciale arriva, sarai pronto a fare il tifo per Luke proprio quando l’esplosionecoincide con il rintocco dei primi secondi del nuovo anno.