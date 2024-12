Terzotemponapoli.com - Napoli, Venezia da non sottovalutare

Leggi su Terzotemponapoli.com

Quando si parla della lotta salvezza, molto spesso si sente dare quasi per scontato che ilpossa retrocedere ed i risultati ottenuti dagli arancioneroverdi fino a poche settimane fa, non facevano che alimentare questa convinzione. Analizzando più a fondo le prestazioni di Pohjanpalo e compagni però, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, si poteva già da tempo notare altro. Che le prestazioni dei lagunari spingessero a non dare per spacciata una squadra che, a parte che in due partite, ha sempre dato l’impressione di poter raccogliere di più., 5 punti in 3 partiteLe ultime 3 partite hanno fatto capire quello che già si poteva intuire. 3 punti fanno tutta la differenza del mondo in una lotta salvezza che vede ad oggi 8-9 squadre invischiate nella preoccupazione della retrocessione, chi più, chi meno.