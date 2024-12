Ilfattoquotidiano.it - Lutto nel mondo del ciclismo: è morto Pascal Hervé, fu maglia rosa al Giro d’Italia. Aveva 60 anni. Brochard: “Rock’n’roll fino alla fine”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

aldel 1996, èieri nel giorno di Natale, all’età di 60. Lo notizia delè stata diffusa dal sindacato ciclisti francese (Uncp) e ripresa dGazzetta dello sport. Le circostanze del decesso non sono state precisate, ma lo scorso settembrerivelato di essersi sottoposto – nei mesi precedenti – a un intervento chirurgico per un “tumore allo stomaco, con la rimozione completa dello stomaco stesso”. L’ex ciclista francese, dopo la vittoria al, fu coinvolto nello scandalo doping Festina.Il cordoglio e le memorie di Laurent– di “era una figura emblematica e una voce essenziale nel nostro sport – ha scritto l’Uncp su X – La grande famiglia delè in. La famiglia delè in”. Dopo l’annuncio della dipartita, sui social network sono apparsoi post di cordoglio e di memorie degli ex compagni di squadra.