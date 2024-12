Liberoquotidiano.it - Licola, i leoni si ribellano al circo: colpi di pedana in testa e frustate, si scatena l'inferno | Video

Arrivano da, nel Napoletano, immagini che stanno facendo discutere e che hanno innescato un'aspra polemica. Undiffuso sui social mostra presunti episodi di maltrattamento ai danni di alcunidurante uno spettacolo circense organizzato per le festività natalizie. La denuncia parte dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, insieme all'attivista per i diritti degli animali, Enrico Rizzi. “Alcunisi sono ribellati e sono stati presi adi pedane in, per poi essereti ancora con la frusta”, afferma Rizzi, descrivendo quanto accaduto sotto il tendone del. Borrelli aggiunge: “Animali ridicolizzati, frustati e sfruttati, e cittadini messi in pericolo. Questa vergogna deve finire, avrebbe dovuto essere così già da tempo.” Il deputato racconta inoltre un momento di forte tensione durante lo spettacolo: “Uno degli animali, con un balzo, ha fatto pericolosamente oscillare la porta della gabbia di metallo, generando il panico tra il pubblico.