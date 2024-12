Puntomagazine.it - Incendio a Salerno del 23 dicembre, ulteriori aggiornamenti

del 23scorso. Sono disponigili i risultati del secondo ciclo di campionamenti262024 – Sono disponibili i risultati del secondo ciclo di campionamenti del monitoraggio in corso in seguito all’che nella notte tra il 22 e il 23è divampato nel sito diPulita di recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (zona industriale di).In esito al secondo ciclo di monitoraggio, svolto con un campionatore ad alto flusso di aria posizionato nei pressi del luogo dell’, la sommatoria di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera è risultata inferiore a 0,024 pg/Nm3 (picogrammi per normal metro cubo), inferiore dunque al valore di riferimento pari a 0,150 pg/Nm3 (fonte: LAI, Germania).