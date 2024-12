Anteprima24.it - Il vicepresidente della Camera Costa atteso a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoDomani,, alle ore 10:30, il, Sergio, sarà presente presso l’associazione Figli in Famiglia in Via Ferrante Imparato 111 (San Giovanni a Teduccio), a. Durante la visita, donerà libri per bambini e ragazzi all’associazione e consegnerà i borsoni alla nuova squadra di calcio nata in questa realtà. L’iniziativa fa parte del progetto “Diamo un calcio alla camorra”, che punta a promuovere educazione e inclusione attraverso lo sport.L'articolo Ilproviene da Anteprima24.it.