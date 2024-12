Dailyshowmagazine.com - “Il Diavolo è Dragan Cygan”: Il Film di Emiliano Locatelli Disponibile su Prime Video

gratuitamente suil lungometraggio d’esordio di, “Il”, una storia intensa di amicizia e vendetta con un cast stellare guidato da Enzo Salvi e Sebastiano Somma. Prodotto da Roble Factory, ilsi inserisce nel panorama cinematografico italiano come un mix avvincente tra thriller e dramma sociale.Una Storia di Amicizia e VendettaLa trama ruota intorno a, un ex rapinatore dal passato misterioso, e Daniele, un operaio in difficoltà. Uniti dalla passione per gli scacchi, i due diventano amici fino a quando le difficoltà economiche di Daniele lo spingono a coinvolgerein un piano pericoloso. Al centro delci sono anche Fabrizio, un poliziotto violento, e il signor Assante, un imprenditore spietato. Le loro vite, apparentemente parallele, si intrecciano in un crescendo di tensione e dramma.