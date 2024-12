GVM, fondi dalla Bei per investimenti in ricerca e sviluppo

Leggi su Ildenaro.it

La Banca Europea per gli(Bei) annuncia un finanziamento di 35 milioni di euro per sostenere le attività die Innovazione di GVM, uno dei principali gruppi ospedalieri italiani. Il finanziamento è supportato da InvestEU, il programma didell’Unione Europea, di cui il Beiè il principale partner attuativo. L’intervento della Banca punta a rendere le cure più accessibili e personalizzate, a digitalizzare e automatizzare i servizi offerti ai pazienti e a migliorare l’efficienza operativa.Il finanziamento consente a GVM di sviluppare dispositivi medici per il settore cardiopolmonare e il supporto vitale extra-corporeo, di condurre ricerche cliniche e traslazionali sulle malattie cardiovascolari e metaboliche e di potenziare l’infrastruttura digitale in tutte le principali strutture sanitarie del gruppo in Italia.