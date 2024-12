Ilfattoquotidiano.it - Guillermo Mariotto rompe il silenzio: “Il ballerino? Non ho molestato nessuno. Staffelli maleducato e insolente, non ho distrutto il Tapiro”

, stilista e direttore creativo della maison Gattinoni, nonché volto noto come giudice di Ballando con le Stelle, ha finalmente spiegato le ragioni del suo discusso abbandono dello studio durante la puntata del 30 novembre. Parlando al settimanale Diva e Donna, lo stilista ha chiarito di aver agito per una causa urgente e irrinunciabile: “Era sabato, e il lunedì successivo dovevo partire per Riad, in Arabia Saudita, per un matrimonio molto importante. Avevamo preparato l’abito della sposa, una principessa, e quelli di altre sedici principesse. Mentre ero a Ballando, mi è arrivata la notizia che una première della maison era svenuta mentre finiva di lavorare. Mi sono subito preoccupato per lei e sono corso in ospedale. Per fortuna stava bene, ma il lavoro si era bloccato. Così ho richiamato tutti e alle sei di domenica mattina abbiamo ripreso a lavorare.