Fortitudo Bologna chi è Luca Vencato | il nuovo playmaker di scorta

, 26 dicembre 2024 - Lasi fa il regalo di Natale e firma l’ex Orzinuovi,. Nato a Brescia il 31 maggio 1995,di 194 centimetri,è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile dell’Assigeco Casalpusterlengo dove, nel 2011/12, ha esordito tra i senior.ha indossato la maglia di Casalpusterlengo fino alla stagione 2015/16, con numeri in costante e progressiva crescita. Nelle tre stagioni successive,si è trasferito a Mantova (sempre in serie A2), dove ha viaggiato- complessivamente – a 8 punti e 4 assist di media. Nell'estate del 2019 si è materializzato, per, il passaggio a Ferrara (sempre nel secondo campionato nazionale), dove è rimasto per tre stagioni consecutive collezionando 7 punti e 4.5 assist di media. Successivamente nell'estate 2022,si è trasferito a Torino per un biennio.