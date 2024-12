Liberoquotidiano.it - "Domani dovremmo risolvere, in qualche anfratto...". Alpinisti dispersi sul Gran Sasso: spunta un nuovo scenario?

Sono ancora in corso le ricerche per trovare il 42enne Luca Perazzini e il 48enne Cristian Gualdi, i duedi Santarcangelo di Romagna scomparsi sul. Al momento, nel punto esatto nel quale avevano detto di essere caduti e avevano dato al 112 le coordinate gps, al momento non si vede niente. Il maltempo non ha aiutato: oltre alla neve c'è ancora tanto vento e banchi di nebbia. Per questo l'elicottero non sale fino a quell'altezza proprio per problemi di sicurezza. I dubbi sono tanti, visto che là dove hanno detto di essere precipitati non c'è traccia di loro: si trovano sotto metri di neve? Si sono spostati per cercare un riparo? Sono stati spostati dalla neve? Intanto il comandante del soccorso alpini della Gdf dell'Aquila, Paolo Passalacqua, preferisce rimanere cauto: "Sarà come andare a cercare persone in una valanga.