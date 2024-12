Thesocialpost.it - Crema, auto invade la corsia opposta: feriti un 64 e una 16enne

Leggi su Thesocialpost.it

Uno schianto in tangenziale ha segnato la serata di ieri. All’altezza delle due stazioni di servizio, una Peugeot 307 ha invaso lae si è schiantata contro il guardrail. A bordo dell’un uomo di 64 anni e un ragazzo di 16.Leggi anche: Gravissimo incidente stradale sulla 90 bis: cinque, tra cui due minoriSecondo i rilievi dei carabinieri, l’ha perso il controllo per ragioni ancora da chiarire. L’impatto è stato violento, ma entrambi i passeggeri sono rimasti coscienti.I soccorsiSul posto è arrivata subito un’ambulanza della Croce Rossa di. I sanitari hanno stabilizzato i duee li hanno trasportati all’ospedale Maggiore per accertamenti. Le condizioni non sembrano gravi, ma i medici stanno monitorando la situazione per escludere complicazioni.