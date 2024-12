Confesercenti Ostia e Fiumicino | Soddisfatti della sentenza del Consiglio di Stato sull’alta valenza turistica degli stabilimenti balneari

Leggi su Ilfaroonline.it

– Dopo il Tar, anche ildiboccia l’altaper gli. “È un grandissimo regalo di Natale per una categoria in difficoltà da diversi anni”. Lo afferma la, in un comunicato a firmasua Presidente Valentina Fabbri Biancone. Il riferimento è alladeldi, pubblicata il 24 Dicembre 2024. “Ci auguriamo – prosegue la nota – che questo sia un punto di ripartenza per dialogare con le istituzioni che per molto tempo hanno abbandonato la categoria e che sia l’inizio di una collaborazione longeva e produttiva per un settore di grande importanza sul nostro territorio, ma anche di riflesso per tutta Italia, considerando che la nostra nazione è una penisola e che del suo modello di balneazione attrezzata ha fatto dell’Italia un’eccellenza nel mondo.