Ilfattoquotidiano.it - Con la crisi della produzione la cig si impenna: nell’industria +25%. La cassa ordinaria vola in Valle d’Aosta, Abruzzo, Toscana e Piemonte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È l’altra faccia del geloindustriale, che su base annuale cala da 21 mesi consecutivi in tutti i settori a partire dall’automotive. Mentre il governo festeggia i sempre nuovi record degli occupati, le ore diintegrazione autorizzate dall’Inps continuano ad aumentare. Gli ultimi dati diffusi dall’istituto, aggiornati allo scorso settembre, parlano di 44,9 milioni di ore in un mese, contro i 37,8 milioni dello stesso mese dell’anno prima. “A incidere di più”, spiegava l’istituto di statistica nell’ultimo aggiornamento mensile, “sono stati i settori metalmeccanico, in particolare il settore auto e relativo indotto, e il settore tessile con alcuni grandi gruppi interessati da una riduzionee adeguamento alle dinamiche del mercato”. Subito dopo l’istituto alla cui guida si è insediato lo scorso aprile Gabriele Fava ha deciso di “rivedere il calendario delle pubblicazioni”: da ora in poi gli osservatori sulla cig diventeranno trimestrali, per cui le informazioni su ottobre e novembre saranno disponibili solo a gennaio.