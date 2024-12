Tg24.sky.it - Como, soggiorna in hotel ma deve scontare 6 mesi di carcere: arrestato

La Polizia di Stato, ieri sera, hain ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Varese, un 51enne italiano, nato in svizzera ma residente a Monaco di Baviera. L’uomo dovevadiper una condanna ricevuta dal Tribunale di Varese comminata e divenuta definitiva nel 2014 per una ricettazione.Infatti, agli agenti della Centrale Operativa della Questura di, è giunto un alert proveniente dall’inserimento nella banca dati “alloggiati web” da parte di undella città e riferito al pernottamento del 51enne. Le volanti si sono recate in camera, dove hanno prelevato l’uomo e lo hanno poi portato in Questura.A carico del 51enne, oltre al provvedimento di carcerazione, pendeva un secondo provvedimento, questo inerente la semplice notifica di una sentenza che il Tribunale di Pordenone aveva emesso a suo carico nello scorso mese di giugno, per reati finanziari.