Tg24.sky.it - Capodanno 2025, cosa fare a Palermo: gli eventi in programma

Leggi su Tg24.sky.it

vuol dire poter scegliere tra numerosi luoghi dove poter festeggiare all’aria aperta grazie al clima poco rigido: assistere al classico concerto in piazza, girare tra i banchi ai mercatini natalizi o gustare un buon cenone. I quattro principali rioni del centro storico: Vucciria, Capo, Kalsa e Albergheria con il loro labirinto di stradine e piazze asi riempiranno di luci,organizzati, esibizioni di artisti di strada, allegria, cibo e buona musica.Il tradizionale appuntamento in piazzaQuest’anno al posto di Piazza Politeama, tradizionale sede del concerto di fine anno, i luoghi da raggiungere per festeggiare il nuovo anno saranno disseminati in tutta la città, a partire dalla rinomata piazza Castelnuovo, dove oltre a concerti di apprezzati musicisti a mezzanotte si potrà alzare lo sguardo al cielo per assistere allo spettacolo pirotecnico di colorati e strabilianti fuochi d’artificio.