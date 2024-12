Pianetamilan.it - Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Ziyech? Che fine ha fatto

Ma quantihannosognare e sperare i tifosi rossoneri? Ilpuò far avverare i desideri di chiunque, ma può anche deludere i più ottimisti. Il, in questi anni, è sembrato vicino a davvero tanti giocatori e, fra questi, vi è certamente Hakim. L'esterno marocchino, ai tempi del Chelsea, fu seguito dai rossoneri, salvo poi rimanere a Londra prima di trasferirsi, a titolo definitivo, in Turchia con la maglia del Galatasaray. A 31 anni,sembra aver trovato l'ambiente giusto per lui con i giallorossi turchi. Nonostante qualche piccolo acciacco fisico, il classe '93 ha collezionato finora 11 presenze con un gol fra campionato, coppa nazionale ed Europa League. I suoi numeri migliorano, poi, se andiamo a guardare la scorsa stagione, sempre con il Galatasaray: 23 partite giocate, 8 reti segnate e 4 assist firmati.