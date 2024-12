.com - 26 dicembre 2004, 20 anni fa lo tsunami nell’Oceano Indiano: l’Asia commemora le vittime

(Adnkronos) – Cerimonie oggi in vari paesi delper ricordare ledellopiù devastante del XXI secolo. Era il 26quando, poco dopo la mezzanotte, un terremoto di magnitudo 9.1 colpì l’isola indonesiana di Sumatra, provocando unoche uccise quasi 230mila persone in 15 paesi affacciati. Onde enormi si abbatterono sulle comunità costiere di molti Paesi nel sud-est asiatico, tra cui Indonesia, Sri Lanka, Thailandia, India e le Maldive. Le onde, che raggiunsero altezze fino a 30 metri. Nella provincia indonesiana di Aceh, la più colpita, oggi una sirena ha suonato per tre minuti alla Baiturrahman Grand Mosque, dopodiché si sono tenute preghiere islamiche. Le famiglie hanno visitato le fosse comuni in tutta Banda Aceh, il capoluogo di provincia.