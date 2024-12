Oasport.it - Volley, Santo Stefano grandi firme con Trento-Milano e Perugia-Modena nella 14ma di Superlega

Si può usare ormai il termine tradizione quando si parla di grande. Abbandonata quella un po’ meno gradita dela Natale, da qualche anno la giornata diviene disputata tutta il 26 dicembre e anche quest’anno si preannuncia una giornata di festa per gli appassionati diche potranno assistere a sfide molto interessanti.Il campo principale è quello didove si affrontano due delle protagoniste delle semifinali playoff dello scorso anno, la Itas Trentino e l’Allianz. I trentini, di ritorno dal torneo iridato, hanno vinto domenica scorsa sul campo di Taranto, dimostrando di aver metabolizzato la sconfitta contro il Sada Cruzeiro. All’appello manca sempre Kozamernik. In casa Allianz ancora una sfida molto complicata dopo la sconfitta di domenica sul campo di Civitanova, sorprendente più nelle dimensioni che per il risultato finale.