Ultime Notizie Roma del 25-12-2024 ore 19 | 10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano ugualmente gli esseri in apertura un aereo passeggeri della serba Gian Airlines partita da Baku e diretta grozny in Cecenia è precipitato in Kazakistan vicino alla città di acqua a bordo c’erano 67 persone di cui 62 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio 28 persone sono sopravvissute rimanendo ferite secondo il Ministero delle emergenze kazako 26 di queste sono trasferita in ospedale 10 sarebbero in gravi condizioni completo in Ucraina un missile Russo sorvolato lo spazio aereo moldavo in rumeno facendo ricordare che la Russia Non è una minaccia solo per Kiev da scrivere sui social il ministro degli Esteri ucraino dopo il massiccio attacco nella notte oggi Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco cosa potrebbe essere più disumano scrive su X il presidente notte di Natale la Russia ha lanciato contro l’Ucraina Oltre 70 anni kg compresi quelli balistici più di un centinaio di droni d’attacco giovedì diciamo le nostre infrastrutture energetiche affermati lenti vere migliori amiche sorelle non ha ancora avuto da Mastro lista degli ostaggi vivi e morti che dovrebbero essere rilasciati nella prima fase di un eventuale accordo per il cessate il fuoco lo riferisce la TV pubblica italiana secondo un quotidiano Inoltre Ammazza sta facendo marcia indietro rispetto alle posizioni più morbide dellesettimane senza ancora una volta chiedendo l’impegno di Israele a porre fine alla guerra nell’ultima fase di accordo come condizione ha detto al giornale un alto funzionario anonimo ancora essere il governo dei talebani in Afghanistan ha annunciato che 46 persone sono morti in Rider i condotti dal Pakistan nel est del paese numero totale dei Martiri di 46 di cui la maggior parte danno i bambini ha dichiarato il portavoce del governo talebano ho preso intanto che ci sono anche 6 feriti il pakistano ha colpito di covid i terroristi in Afghanistan ha detto il responsabile della sicurezza pakistano in chiusura aspettiamoci nuovamente in Russia una donna è morta altre due persone sono rimaste ferite in un eseguito da un vasto incendio in un centro commerciale nel sud del paese o riferisce la tazza nel centro commerciale non c’erano clienti al momento della deflagrazione ma solo personale letame che hanno coinvolto un’area di 800 metri quadri dal terzo piano e sul tetto sono state domate i soccorritori non stanno cercando eventuali altre vittime le cause dell’esplosione non sono stati ancora chiarite era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa