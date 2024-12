Sport.periodicodaily.com - Reggiana-Juve Stabia: le probabili formazioni

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I campani vogliono continuare a stupire, ma si troveranno di fronte gli emiliani che navigano in acque tempestose.si giocherà giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani si trovano a ridosso della zona play-out con 18 punti e sono reduci da due sconfitte consecutive contro Modena e Cittadella. La squadra di Viali, un solo punto nelle ultime quattro, ha bisogno di riprendersi alla svelta malgrado l’avversario sia molto scomodo.Situazione decisamente opposta in casa degli stabiesi che, dopo le ultime tre vittorie consecutive contro Cesena, Salernitana e Sudtirol, sono balzati al quarto posto con 28 punti.