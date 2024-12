Ilfattoquotidiano.it - “Panettone sospeso”, l’iniziativa a Pescara: un dolce a prezzo scontato per la mensa dei poveri. “Ma in molti non aderiscono”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Napoli c’è il caffè, ail. Il sottotitolo delè quasi: “Ungesto di generosità”. Ma la proposta non lo è per nulla, perché il desiderio di fare un dono alladi San Francesco della città abruzzese, a quanto pare, non è così comune. Lo sa bene Cristian D’Arcangelo, gestore dell’enoteca “Wine Room”, che da due anni (d’accordo con l’azienda agricola “Cantina Tollo”, proprietaria del punto vendita) ha deciso di dare un contributo perché sia Natale per tutti, anche per chi non ha una casa, un letto, un pasto o una famiglia. Funziona proprio come il caffé: chi entra nel negozio per acquistare qualsiasi prodotto può comprare anche un(dieci euro anziché 22) destinato allafrancescana, la prima opera di servizio mai aperta a: gestita da volontari, conta quaranta posti a sedere con un servizio di cucina a rotazione.